Quando ci si occupera? del cortocircuito tra giornalismo | politica e imprenditoria

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dicono che in Italia l’enorme problema non rinviabile delstia negli atti di indagine che in questi anni hanno permesso ai lettori di farsi un’idea senza essere mediati dalle fantasiose interpretazioni di giornalisti più o meno credibili. Pochi parlano e nessuno dice della concentrazione di giornali che sono in mano a un unico editore. Dicono che in Italia l’enorme problema delstia negli atti di indagine che in questi anni hanno permesso ai lettori di farsi un’idea propria La presidente del consiglio Giorgia Meloni, i suoi ministri e i membri della maggioranza lamentano un pensiero a senso unico contro il governo. Vediamolo insieme. Il re delle cliniche private nel Lazio nonché deputato leghista (con record di assenze) Antonio Angelucci (nella foto) al momento è editore del Tempo, di Libero e del Giornale. Sarebbe ridondante ...