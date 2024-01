Pubblicato il Bando Isi 2023

(Di martedì 2 gennaio 2024)nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembrel'estratto dell'avviso pubblico per ilIsi. L'Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la ...

nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 l'estratto dell'avviso pubblico per ilIsi 2023. L'Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo ......2/6 GUARDA IL VIDEO TUTORIAL 3/6 GUARDA IL VIDEO TUTORIAL 4/6 GUARDA IL VIDEO TUTORIAL 5/6 GUARDA IL VIDEO TUTORIAL 6/6 Concorso per 587 dirigenti scolastici Il Ministero ha ancheil...Saranno importanti i risultati sul campo ma anche quelli legati alle strutture. il 27 marzo il termine per la consegna dei progetti per Masnago ...In questo periodo sono aperti numerosi concorsi pubblici rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati in possesso della licenza media. Scopriamo nel dettaglio i concorsi a cui è possibile candida ...