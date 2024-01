Pubblicati on line i risultati del Best Italian Beer 2023

(Di martedì 2 gennaio 2024) MILANO – Sono stati . Si chiude così l’anno brassicolo e finalmente conosciamo i tanto attesiche portano sul podioo le migliori birree del. Il Premio Nazionale, ormai alla sua settima edizione, è organizzato da FederBirra – Federazionea Birra Artigianale ed è rivolto a tutti i produttori di Birra Artigianalea o comunque non industriale. L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzionie, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha infatti stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo più la Gran Manzione. Accanto al premio generale con le sue 57 categorie in concorso, vi è quello assoluto della Spiga d’Oro – ...

La domanda per la Carta Acquisti, completamente gratuita per chi ne ha diritto, potrà essere presentata negli uffici postali compilando i modulisul sito del ministero dell'Economia e ...La domanda per la Carta Acquisti, completamente gratuita per chi ne ha diritto, potra' essere presentata negli uffici postali compilando i modulisul sito del ministero dell'Economia e ...I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, ...BALLABIO – In arrivo un nuovo agente per il comando di Polizia Locale di via Mazzini: si tratta di Chiara Gasparini, lecchese classe 2002, assunta grazie ad un accordo tra il Comune di Ballabio e quel ...