Provolone del Monaco Dop | parte l’anno delle sfide internazionali per il Consorzio di Tutela

(Di martedì 2 gennaio 2024) Capodanno in televisione per ildelDop. Il nuovo anno inizia su Canale 5 con una replica della puntata che il programma Mela Verde realizzò per raccontare le meraviglie dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina. La giusta occasione per preannunciare gli obiettivi da perseguire nelappena cominciato. IldideldelDop si lascia alle spalle un anno dove la produzione registra un incremento del 7% che tradotto in chili vuole dire aver raggiunto quota 200mila di prodotto marchiato. Cresce anche l’indice di gradimento, prosegue la scalata della classifica mondiale realizzata da Taste Atlas che colloca ildelDop in 21a posizione fra i più famosi. “Tutti ...