Pronto soccorso sotto assedio | in migliaia attendono il ricovero

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi aggrava la situazione nei(Ps): in questi ultimi giorni di festività, “sono” ed aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un. A fornire il quadro della situazione è Fabio De Iaco, presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu): “Solo nel Lazio – spiega all’ANSA – i pazienti in attesa dinei Ps sono al momento oltre 1100; arrivano a 500 in Piemonte, mentre in Lombardia i ricoveri ordinari sono stati sospesi proprio a causa del sovraffollamento”.“A livello nazionale – afferma De Iaco – stiamo registrando una fortissima pressione su tutti i Ps ed in varie regioni sono stati attivati i piani contro il sovraffollamento da parte di ospedali e ...