Pronto soccorso intasati per i casi di influenza Aumento del 50% delle richieste al 118

(Di martedì 2 gennaio 2024) Iitaliani sono stati presi d’assalto per il gran numero di personete. Aumentano i tempi di attesa dei pazienti che devono essere ricoverati. Il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), Fabio De Iaco, spiega all’Ansa che «Solo nel Lazio i pazienti in attesa di ricovero nei Ps sono al momento oltre mille; arrivano a 500 in Piemonte, mentre in Lombardia i ricoveri ordinari sono stati sospesi proprio a causa del sovraffollamento. A livello nazionale c’è una fortissima pressione su tutti i Ps e in varie Regioni sono stati attivati piani contro il sovraffollamento da parte di ospedali e aziende sanitarie. Piani mirati al reperimento di ulteriori posti letto ma, dal momento che i posti letto ospedalieri sono cronicamente insufficienti, in pratica non si può fare altro che sottrarre ...

Strutture che accogliendo i codici bianchi e verdi aiutano ad alleggerire la pressione sui, in questo periodo presi d'assalto a causa non soltanto del Covid ma anche dei picchi di ...Il piccolo è stato immediatamentesul luogo dell'esplosione e trasferito d'urgenza all'... L'occhio gli è stato salvato, restando nella sua orbita, ma nonostante ilintervento dei medici ...Bonus ticket sanitario per acquisto farmaci e visite per over 65 quando spetta e requisiti Bonus per esenzione pagamento ticket pronto soccorso per chi ha più di 65 anni Bonus ticket sanitario per ..."Che i pronto soccorso nei periodi festivi vivano momenti di difficoltà è purtroppo problema nazionale, strutturale che si risolverà definitivamente solo con l'incremento del personale e con il raffor ...