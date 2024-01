Proiettile vagante a Capodanno | Concetta Russo è stata uccisa dal nipote | Pensavo che la pistola fosse scarica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Senza alterare il testo inserisci parole chiave in neretto e titoli h2 «che la": In lacrime ha confessato di essere stato lui a sparare il colpo che ha ucciso la zia,, 55 anni, colpita alla testa la vigilia dida uncalibro 380 partito inavvertitamente in un’abitazione di Afragola, mentre erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo...

Leggi Anche Napoli, un 46enne fermato per la morte della 55enne uccisa da un': è il nipote della donna Non mi sembra che ci siano stati concertoni a Piazza San Pietro , a Napoli ...Proprio la sera dell'ultimo dell'anno è stata colpita da unalla testa, e per lei non c'è stato nulla da fare. Al momento è stato fermato un nipote della signora , Gaetano Santaniello, che ...Il bollettino di Capodanno è quest’anno particolarmente tragico: una donna di 55 anni, Concetta Russo, addirittura, è morta nel corso dei festeggiamenti del nuovo anno, colpita da un proiettile vagant ...A Biella, al veglione in onore di un sottosegretario, parte un colpo di pistola appartenente a un deputato di Fratelli d'Italia e ferisce un 31enne. Ad Afragola per festeggiare il Capodanno un nipote ...