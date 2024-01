Primo Appuntamento Hotel | Flavio Montrucchio al timone dello spin off del dating show di Real Time | ecco quali saranno le novità

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo il successo di, arriva sulo-off, che debutterà questa sera (martedì 2 gennaio) alle 21:20. Loizzato da Stand by Me per Warner Bros. Discovery, sarà disponibile dapprima in tv, sul canale 31 del Digitale Terrestre, e successivamente sulla piattaforma streaming Discovery+. Al, che accompagnerà i concorrenti – nel corso di 10 puntate dalla durata di 75 minuti ciascuna – alla ricerca di emozioni, amori o semplicemente nuove conoscenze. Il programma ricalcherà la versione originale di– di cui sono state prodotte sette ...