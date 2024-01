Previsioni meteo per il 3 gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ecco leper domani, 3, del CentroItaliano: AL NORD Al mattino tempo stabile ma con molta nuvolosità, ampi spazi di sereno sulle Alpi. Al pomeriggio ancora addensamenti bassi su Liguria e tra Romagna, Veneto e Friuli, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con piogge sparse lungo l’arco alpino e neve oltre gli 800-1300 metri. AL CENTRO Sia al mattino che al pomeriggio molti addensamenti anche compatti sulle regioni del versante tirrenico con la possibilità di piogge isolate, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. In serata ancora piogge tra Toscana e Lazio, ampie schiarite sui settori adriatici. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molte nubi in transito con locali piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo per lo più invariato con ampie schiarite sui settori adriatici. In serata ...