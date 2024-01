Premier League | LIVE West Ham-Brighton dalle 20 30

- - > L'allenatore del Liverpool, J rgen Klopp - ANSA . Un curioso episodio ha caratterizzato il post partita, subito dopo il fischio finale, di Liverpool - Newcastle in. Mentre era in campo e stava salutando il pubblico di Anfield che lo acclamava, il tecnico dei Reds J ü rgen Klopp si è accorto di aver perso la fede nuziale, scivolata via dall'anulare,...Commenta per primo Ionut Radu , portiere di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Bournemouth , può lasciare la. Il portiere rumeno, secondo quanto riportato dai media del suo paese, è entrato nel mirino del Rapid Bucarest e del Cluj .Dalla Nazionale al duello scudetto tra Inzaghi e Allegri, passando per l'incognita Superlega, gli allenatori emergenti e il Pallone d'Oro ...Proposto al Milan un attaccante dell'Aston Villa: due gol e un assist finora in Premier League, è colombiano ed è ovviamente giovanissimo ...