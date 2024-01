Preghiera del mattino del 2 Gennaio 2024 | “Purificami da ogni superbia”

Il Pontefice ha esteso il suo appello allaper altre areemondo che vivono situazioni di conflitto. Ha richiamato l'attenzione sull'Ucraina, sulla Palestina e su Israele, esortando ...REGGIO EMILIA - Come da tradizione, nel primo giorno dell'anno i vigilifuoco hanno reso omaggio alla statua della Madonna dorata collocata sul tiburio della Cattedrale di Reggio. Ladi affidamento a Maria Santissima, Madre di Dio, nella Giornata Mondiale ...La preghiera del Te Deum recitata dall’arcivescovo il 31 dicembre ha l’intento di ringraziare il signore per l’anno che si è appena concluso e dare qualche indicazione sull’anno successivo.Fedeli hanno trascorso la notte di San Silvestro nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, alternando preghiera, rosario, preghiera dell'arcivescovo e Te Deum. Auguri e brindisi per concludere l ...