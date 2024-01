Pozzolo usa l' immunità parlamentare | rifiuta tutti i test La rabbia di Giorgia Meloni per l' ennesimo caso in FdI

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 2 gennaio 2024) In FdI è esploso un nuovo, che sfiora ancora una volta il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Alla festa di Capodanno in cui era presente l'esponente del partito di, dalla pistola di un altro deputato che era a quell'evento a Rosazza in provincia di Biella è partito un colpo e un proiettile ha ferito un 31enne presente alla festa. Emanuele, proprietario dell'arma, è stato ascoltato dalle 2 alle 9 del mattino sulla vicenda ma si sarebbeto di sottoporre i suoi vestiti aldello stub. Che avrebbe permesso di accertare la presenza di eventuali tracce di polvere da sparo. "Non mi lasciavano da solo neanche per pisciare", avrebbe detto e in seguito - riporta Il Fatto Quotidiano - usufruendo dell’, che protegge ...