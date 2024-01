Pozzolo usa l' immunità e rifiuta il test della polvere da sparo | Prefettura revocherà porto d' armi al deputato di FdI

In FdI è esploso un nuovo caso , che sfiora ancora una volta il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Alla festa di Capodanno in cui era ... (affaritaliani)

E alla domanda se abbia incontrato l'onorevoledopo l'incidente risponde: 'No, non ancora. Vorrei sentire cosa sia successo anche dalla sua ricostruzione. Chi era presente mi ha raccontato ...vedi anche North American arms LR22, mini pistola del deputato EmanueleFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Armi da fuoco negli: i numeri e il confronto con Italia. ...E' di quattro persone decedute e 92 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo contro l'Ucraina. Lo ha riferito il presidente ..."Che segnale di irresponsabilità ha mandato agli italiani questo deputato di Fd'I". "Come al solito, per la destra la colpa è sempre di qualcun altro: lo stesso copione vale anche per il deputato di ...