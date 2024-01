Pozzolo | un colpo di pistola del deputato di Fratelli d’Italia ferisce un uomo | “Non sono stato io a sparare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il cenone di Capodanno di Rosazzo in provincia di Biella al quale era presente il sottosegretario alla giustizia, Andrea Dalmastro, balza agli onori della cronaca per l’incidente nel quale è coinvolto ildi, Emanuele, le parole delsull’incidente di Capodanno Arrivato al cenone realizzato della sorella di Delmastro sindaco della cittadina biellese,che ha presenziato per il brindisi di fine anno al termine dei festeggiamenti mentre tutti gli ospiti si stavano congedando, stava mostrando una piccola, dalla quale è partito unche ha ferito alla gamba un 31enne, genero di undella scorta del sottosegretario alla giustizia. ...