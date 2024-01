Pozzolo si è sottoposto al test della polvere da sparo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il deputato di FdI, Emanuele, secondo quanto riferisce l’Ansa, si èalper rilevare tracce didala mattina del primo gennaio, ovvero ore dopo lopartito dalla sua pistola e che ha ferito il genero di un uomoscorta del sottosegretario Andrea Delmastro. Secondo quanto apprende sempre l’agenzia Ansa, ilè stato effettuato sia sulle mani che sugli indumenti del deputato. Si infittisce il giallo del colpo partito dalla pistola del parlamentare di Fratelli d’Italia EmanueleIn mattinata, oltre a varie versioni dell’accaduto e a quanto riferito Delmastro, si era diffusa la notizi – al momento non confermata – cheaveva scelto di non sottoporsi allo stup ...

Il deputato si è inveceal test dello stub per la rilevazione di residui tramite tampone su mani e braccia. Dalla mini pistola disarebbe partito un colpo che, nel corso di un ...Tragedia sfiorata alla festa di Capodanno organizzata nel Biellese. La vittima colpita di striscio alla gamba. Il parlamentare: "Colpo partito ...Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. In procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti del deputato, dal momento che è sua la pistola che nella notte di Capodanno ha ferito ...Si infittisce il giallo del colpo partito dalla pistola del parlamentare di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo.