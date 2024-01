Pozzolo ora ostacola le indagini sullo sparo di Capodanno | no al test Stub

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele, durante leper ricostruire quanto accaduto alla festa dia cui partecipava il sottosegretario Andrea Delmastro, ha rifiutato di sottoporsi a qualsiasiper rilevare la polvere dae non ha voluto consegnare gli abiti che indossava alle autorità. Secondo quanto dichiarato dalla procura di Biella, e riportato dall'Ansa, l'esponente di FdI si sarebbe appellato all'immunità parlamentare. Immunità che però non poteva essere concessa in quanto, secondo la capo procuratrice Teresa Angela Camelio, all'onorevole non era stato chiesto di sottoporsi a una perquisizione personale o domiciliare. Già ieri il deputato aveva dichiarato di non aver sparato nessun colpo, specificando che la pallottola "è partita accidentalmente". Il ...