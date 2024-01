Pozzolo | M5S | “Vicenda agghiacciante ed estremamente preoccupante”

(Di martedì 2 gennaio 2024) “Ladel deputato di Fratelli d’Italia, che durante una festa di Capodanno ha portato con sé una pistola carica, dalla quale è stato esploso un colpo che ha ferito il parente di un agente della scorta del sottosegretario Delmastro, èed”. È quanto affermano in una nota i componenti del M5S nelle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. “Il comportamento diè molto grave per il pessimo esempio che un parlamentare della Repubblica dà ai cittadini italiani” “Il comportamento diè molto grave sotto vari profili – aggiungono i parlamentari del Movimento -: per il pessimo esempio che un parlamentare della Repubblica dà ai cittadini italiani, girando armato, peraltro nel giorno in cui ogni anno si ...

...del deputatodi Fratelli d'Italia che va alle feste con la pistola carica in tasca, che finisce per ferire una persona'. 'Ci mancava pure il parlamentare pistolero', è il commento del, ...Fdi: "Incidente, non caso politico" Deputato, Pd e: "Meloni chiarisca" Renzi: "Ma perché portare pistole al veglione con deputati'Il caso Pozzolo è una "vicenda penosa". Lo scrive su X il deputato del Partito democratico, Alessandro Zan. "Non so se sia più ...