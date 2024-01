Pozzolo FdI indagato per lesioni aggravate | da sua arma partito colpo che ha ferito uomo

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 2 gennaio 2024) Diventa anche un caso politico il ferimento di uncolpito da un proiettiledalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele(CHI È), durante una festa di Capodanno nel Biellese. Il(a una gamba in maniera non grave) è un 31enne, genero di undella scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro: è stato portato subito in ambulanza all'ospedale di Ponderano, da dove è stato dimesso nel corso della giornata di lunedì.parla di unaccidentalmente dalla sua pistola, detenuta regolarmente, ma dice di non essere stato lui a sparare: il deputato, in un primo momento, ha fatto ricorso all'immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per ...