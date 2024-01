Pozzolo FdI indagato per lesioni aggravate | da sua arma partito colpo che ha ferito uomo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Emanuele(CHI È), il deputato di Fratelli d'Italia dalla cui pistola èunche haundurante una festa di Capodanno nel Biellese, èper. La procura di Biella ha aperto un fascicolo nei confronti del parlamentare: anche sesostiene di non essere stato lui a sparare, ildalla suae quindi la mossa della Procura è un atto dovuto per poter compiere tutte le indagini. Alla festa a Rosazza partecipava anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il(a una gamba in maniera non grave) è un 31enne, genero di undella scorta del sottosegretario: è ...

Pernon tira una bella aria. La linea ufficiale del partito è quella di interpretare il caso come "un incidente da non mescolare con la politica". La tesi che prevale in queste ore è quella ...Mentre, per quanto riguarda Biella, l'episodio in cui è rimasto coinvolto il deputato diEmanuelenon avrebbe fatto piacere alla premier, la quale dovrebbe pero' ribadire che si tratta di ...Appartiene al parlamentare la pistola che ha ferito un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro ...Secondo il racconto di un testimone, presente alla festa di Capodanno di Rosazza, la pistola sarebbe stata in mano al deputato Pozzolo quando è ...