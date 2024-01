Pozzolo e il test dello stub | come funziona e quando va fatto

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Emanuele, il deputato di Fratelli d’Italia al centro della vicenda legata ad un colpo di pistola esploso in un veglione di Capodanno, si è sottoposto al. In cosa consiste la prova?? L’esame, eseguito in un caso in cui è stato sparato almeno un colpo di arma da fuoco, mira a verificare l’eventuale presenza di residui di polvere da sparo sulla mano di un soggetto. Ilprevede l’impiego di un tampone adesivo – appunto– per la raccolta di eventuali residui e poi i ricorso ad un microscopio elettronico e ad una microsonda a raggi X per procedere alle analisi. Loalle estremità è dotato di un adesivo in grado di catturare le sostanze presenti su entrambe le mani, in ...