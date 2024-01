“Potevamo farli sbavare di rabbia sulla manovra” | la destra attacca e la Corte dei Conti esaminerà le dichiarazioni del consigliere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo numerosi interventi di condanna da parte dei partiti della maggioranza, l’ufficio stampa delladeiha fatto sapere che “la questione verrà esaminata in via di urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza”. Il riferimento è ad alcunescritte sui social deldelladeiMarcello Degni. In particolare, numerosi esponenti politici della maggioranza hanno puntato il dito contro un post su X pubblicato dal magistrato il 30 dicembre, proprio dopo l’approvazione definitiva dellafinanziaria. “Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio.di ...