Potevamo farli sbavare di rabbia | scoppia il caso alla Corte dei Conti | chi è quest' uomo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Esplode la bufera sulla legge di Bilancio. Marcello Degni, consigliere delladeipresso la sezione di controllo della Lombardia, con un cinguettio su X ha scatenato il centrodestra. Nel messaggio si legge chiaro e tondo: "Occasione persa. C'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio.farli sbavare disulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti". Poi Degni nomina, "taggandola", Elly Schlein. Un fatto descritto da Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, come "inquietante". A maggior ragione, visto il suo ruolo, se si considera che Degni "prende posizioni estreme palesemente contrarie agli interessi dell'Italia, al punto che nessuno in Parlamento ha osato sostenerle. Degni, che è anche docente universitario e ...