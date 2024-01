Portaerei Usa Ford lascia Mediterraneo | ecco perché non è buon segno per Israele

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – La marina americana ha deciso di ritirare dallaGerald, la nave da guerra più grande del mondo, dispiegata al largo d’dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Malgrado l’assicurazione della Us Navy sul mantenimento di “un’ampia capacità nele attraverso il Medio Oriente”, la decisione non sembra essere unaa notizia per. E’ quanto scrive Haaretz, commentando quello che definisce “l’ultimo sviluppo a sorpresa” della guerra a Gaza. Già presente nelda maggio, lasi era avvicinata ada scopo deterrente in modo da scoraggiare un’eventuale escalation con il Libano. Per ora il conflitto non si è esteso, ma quella del Paese ...