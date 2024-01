Portaerei in movimento e il piano contro gli Houthi | così si infiamma il Mar Rosso

Gli Stati Uniti aumentano la loro presenza militare in Medio Oriente mentre saldano l'asse con Israele. La diplomazia resta la via principale, ma ... (ilgiornale)

... la'tornerà nel suo porto d'origine come previsto per prepararsi a futuri schieramenti'. ... Citato dall'emittente araba Al Jazeera, ilislamista libanese sostenuto dall'Iran ha ...L'attacco militare del 7 ottobre da parte deldella Resistenza Islamica (Hamas) ad ... L'invio delleamericane Ford e Eisenhower nei pressi delle acque territoriali israeliane lo ...Grandi manovre navali in corso in Medio Oriente. L’esclusiva è dell’Abc news che ha rivelato per prima il ritiro dall’area del Mediterraneo orientale della portaerei USS Gerald R. Ford entro “i ...La Marina americana sta riportando negli Stati Uniti la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande nave da guerra del mondo, inviata nel Mar Mediterraneo orientale dopo l'attacco di ...