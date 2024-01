Porta la moglie morta in ospedale | l' ipotesi del femminicidio

(Di martedì 2 gennaio 2024) AGI - Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sulla morte di una donna di 71 annita ieri sera alle 20 ina Civita Castellana dal marito. L'uomo avrebbe riferito che laera caduta dalle scale nella loro abitazione in una zona rurale di Sant'Oreste, comune della provincia di Roma. I medici, constatato il decesso dell'anziana, hanno fatto partire una segnalazione ai militari di Civita Castellana che hanno poi avvisato i carabinieri di Rignano Flaminio e ai colleghi della compagnia di Bracciano che indagano sul caso. La posizione dell'uomo, che ora si trova in caserma, è al vaglio dell'autorità giudiziaria di Tivoli. Non è escluso, infatti, che si tratti di una morte violenta. Nella casa dell'uomo sono stati trovati alcuni oggetti sporchi di sangue. Al momento l'è quella ...

