Porta la moglie morta in ospedale | “È caduta dalle scale” Ma i medici chiamano i carabinieri | lesioni shock sul corpo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 gennaio 2024)la71enneindicendo ai: «È». Ie l’uomo, adesso, e in caserma per essere ascoltato. Sono in corso le indagini sulla morte di una donna di Sant’Oreste, in provincia di Roma,ta intorno alle 20 di ieri indal marito a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L’uomo avrebbe riferito che la, una settantenne, eranella loro abitazione di Sant’Oreste, comune della provincia di Roma. Ihanno chiamato iI ...