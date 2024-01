Porta la moglie morta in ospedale dicendo che è caduta dalle scale | accusato di femminicidio un uomo nel Lazio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Potrebbe essere il primodel 2024. Il nuovo anno comincia con un ulteriore caso di violenza: una donna di 71 anni è statata, già, indal marito. Lui, attualmente, afferma che sia semplicemente: sospettonelnel: cosa è successo in realtà La donna, di 71 anni, è arrivataieri sera all’di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Arla, il marito. Che, per risultare estraneo ai fatti, ha riferito di una semplicedi casa nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. ...

Una donna 71enne è arrivata morta all'ospedale di Civita Castellana (Viterbo), portata lì dal marito. Non si esclude l'ipotesi di femminicidio ...