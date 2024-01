Porta la moglie morta in ospedale | arrestato il marito Ai medici aveva detto che era caduta in casa

(Di martedì 2 gennaio 2024) È stato fermato con l’accusa di aver ucciso suail 73enne cheto la donna senza vita ina Civita Castellana, nel Viterbese, la sera del 1 gennaio. Secondo la procura di Tivoli tratterebbe di un femminicidio, e non di un incidente domestico, comesostenuto l’uomo. Aidel pronto soccorso, il 73enneche ladi 71 anni eradopo esseredalle scale della loroa Sant’Oreste, in provincia di Roma. Ma idella struttura sanitariano riscontrato che le ferite non erano compatibili con la versione fornita dalper cui hanno chiamato le forze ...

