Pordenone Incidente sulla 177 | morti Pierantonio Petrocca | Graziella Mander e Claudia Clement

(Di martedì 2 gennaio 2024) È gravissimo il bilancio dell’di martedì pomeriggio lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, nei pressi di: 3e 2 feriti. Nello scontro sono andati distrutti un’ambulanza della Croce Rossa e un camion. Sull’ambulanza viaggiava un paziente insieme alla volontaria che stava guidando il veicolo della CRI di Maniago. A bordo del mezzo pesante un autista di Valvasone Arzene al primo giorno di lavoro per l’azienda Trans Ghiaia., 52 anni, (in foto), aveva prelevato il mezzo a Oderzo e si stava recando a Valvasone Arzene per un carico da trasportare. In base una prima ricostruzione, il mezzo pesante potrebbe essere uscito fuori di strada, finendo nella scarpata sottostante nel tentativo di evitare l’impatto con il Suv e con l’ambulanza. Le vittime sono la ...