Pomeriggio Cinque – Caso Pietro Genovese | ecco i dettagli

(Di martedì 2 gennaio 2024) «Io aspetto da due anni e più il tribunale di sorveglianza che, per quanto riguarda la condanna, dica esattamente se (, ndr.) dovrà fare gli arresti domiciliari o se dovrà andare in carcere. Sappiamo perfettamente che sotto i quattro anni nessuno va in carcere e quindi siamo tutti in attesa che si pronunci il tribunale». Sono le parole di Edward Von Freymann, padre di Gaia, vittima, insieme alla sua amica Camilla, del drammatico incidente del 22 dicembre 2019 in Corso Francia, a Roma, in collegamento in diretta nel corso della puntata di “”, il programma condotto da Myrta Merlino, su Canale 5. Alla guida dell’auto che investì e uccise le due ragazze c’era, il figlio del famoso regista Paolo, condannato in via definitiva dopo aver scelto ...