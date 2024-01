Polizia Postale nel Lazio | il bilancio delle attività del 2023

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilha visto laComunicazioni porre in campo miratevolte a fronteggiare i complessi scenari legati ai crimini informatici. E’ stato diffuso in queste ore il report annuale circa lerealizzate nell’anno appena concluso dallaComunicazioni e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica.(ilcorrieredellacitta.com)In particolare, si legge nel documento inoltrato alla stampa stamani, l’impegno della Specialità è stato costantemente indirizzato negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, alla protezioneinfrastrutture critiche di rilevanza nazionale, al financial cyber ...

Lo rileva il bilancio annuale diffuso oggi dalla Polizia Postale, nel quale si sottolinea che in passato questo tipo di reato era "appannaggio del mondo degli adulti", mentre attualmente "coinvolge" anche i minori. Pedopornografia, attacchi informatici, terrorismo e truffe online, sono i reati di maggior rilievi che il personale della Polizia Postale dell'Umbria si è trovato a contrastare nel corso del 2023 in quello che appare come uno scenario in continua evoluzione tecnologica nel quale i malviventi trovano sempre nuovi spunti.