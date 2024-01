“Poco prosecco per festeggiare nel carcere minorile Malaspina di Palermo | i detenuti appiccano il rogo”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un brindisi anche per chi è dietro le sbarre. Ma, secondo quanto denunciato da Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, ilofferto aideldisarebbe statoe per è stato appiccato un incendio. “Folle serata, l’ennesima, neldi. E altrettanto assurde ed incredibili le ragioni che hanno portato alcunia rendersi protagonisti di una pericolosissima protesta – ha reso noto Capece -. Ancora una cella fuori uso, incendiata solo perché ilche dà l’amministrazione per i festeggiamenti del Capodanno ad alcuni ...

