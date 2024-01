Pioggia di fuoco e caccia in volo sull' Ucraina | Putin alza il tiro

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'Aviazione delle Forze Armate dell', in un messaggio su Telegram, ha lanciato un allarme nazionale riferito ad attacchi missilistici da parte della Russia. Allertate tutte le regioni. "Pericolo missilistico nelle zone di allerta. Minaccia dei lanci di missili da crociera dagli aerei Tu-95MS. Sono incomplessivamente 16 bombardieri strategici Tu-95MS. Mettetevi al riparo", recita il messaggio. "Restate nei rifugi, molti missili si dirigono verso Kiev": così continua la comunicazione ufficiale dell'Aviazione. Sono sedici i feriti a Kiev in seguito all'attacco missilistico russo della mattina. In alcuni quartieri della capitale mancano sia la corrente elettrica che l'acqua, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Intanto nella regione orientale di Kharkiv è salito a oltre 40 il numero dei feriti per le esplosioni. Una ...