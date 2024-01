Pierpaolo muore a 32 anni a Capodanno | il post scritto dalla compagna poco prima lascia senza parole

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tragedia nella notte di: il 2024 si apre con una drammatica notizia per la comunità mesagnese. Un 32enne,Colapinto, è morto, a Manduria. Probabilmente a essere fatale per il giovane, molto conosciuto nella sua città, è stato un malore. Ma c’è un particolare che più di altri spezza il cuore in questa terribile perdita: il messaggio delladi Colapinto,ato a poche oremezzanotte. “Caro anno non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno“, avevaLuana con unsui social.aveva dafinito il turno di lavoro al ristorante, dove aveva preparato il cenone di. È tornato a casa, ha fatto una doccia, poi si è accasciato ed è morto, proprio ...

... Anita Sidoli per Crédit Agricole, Lisa Grilli di Erreci Luce & Gas eRossi di Coro ...piacentino Roberto Vannacci a Piacenza per presentare il suo libro "Il mondo al contrario": ...Sintesi del match Cronaca Bari, sciopero generale contro la manovra del Governo:... scende dal furgone e viene investito:un 44enne sulla statale 96 Cronaca 5 Dic 2023 Bari, oggi ...Come un tragico scherzo del destino. «Caro anno non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno», aveva scritto Luana con un post sui social. Poche ore più tardi, ...Poco dopo però, intorno alle due, il fidanzato se n’è andato. La povera vittima è Pierpaolo Colapinto, cuoco 32enne conosciutissimo a Mesagne (Brindisi). E’ scomparso a Manduria, in provincia di ...