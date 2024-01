Pierpaolo Marino | “Samardzic è da Napoli | ricorda Zielinski”

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha parlato del talento dell’Udinese Lazar, obiettivo di mercato del: “Ha colpi straordinari”. Ilè pronto a correre ai ripari nel mercato di gennaio per cercare di risollevarsi dalla deludente prima parte di stagione. Tra i nomi nel mirino c’è Lazardell’Udinese, che secondoè “uno da”. Pasquale Mazzocchi: Il Nuovo Difensore delIlentra nel vivo del calciomercato invernale con un acquisto significativo e con sguardi puntati verso ulteriori rinforzi. Pasquale Mazzocchi, il difensore con il Cristo tatuato sulla schiena e in attesa del primo figlio, è ufficialmente un calciatore azzurro, mentre l’ex dirigente ...

Lazar Samardzic resta uno degli obiettivi del Napoli in questa finestra di mercato. Un giocatore che l'ex dirigente partenopeo,, conosce molto bene e nel corso del suo intervento a Radio Marte parla della trattative tra il Napoli e l'Udinese."Devo ammettere che non mi aspettavo di vedere il Napoli così male alla fine del 2023. Ero perplesso su Garcia e lo avevo detto più volte, però la squadra ha delle grandi qualità e devono solo essere ...L'ex dirigente dei partenopei e dell'Udinese ha parlato del centrocampista dei friulani, nel mirino del presidente azzurro per gennaio: cos'ha detto ...L'allenatore Andrea Agostinelli ha recentemente discusso la possibilità che Lazar Samardzic approdi al Napoli. Nonostante abbia espresso il suo supporto per l'operazione, Agostinelli ha espresso dubbi ...