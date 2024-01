Piceno | i 110 anni dell’inossidabile Maria

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Si chiamaMochi, ha compiuto ieri, primo gennaio, 110ed è la nonnina più longeva delle Marche e tra le persone più anziane d’Italia tanto da entrare nella speciale classifica dei Supercentenari. Vive nella residenza per anziani delocalizzata a Maestà di Urbisaglia, ma il suo comune di residenza è Loro, in provincia di Macerata. Ogni anno il sindaco Robertino Paoloni, nel giorno del suo compleanno, le fa visita regalandole un mazzo di fiori, quest’anno una grande stella di Natale. “è lucida e spiritosa – racconta il sindaco – Quando le ho chiesto come immagina il 2024, mi ha risposto dicendo che adesso sembra che si viva più a lungo”. “Comunque alla signoradevo il fatto di aver apprezzato a mangiare il minestrone – svela il sindaco ...