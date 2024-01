Perché la Befana porta la calza?

Leggi su cultweb

(Di martedì 2 gennaio 2024) La, una delle figure folkloristiche più note del nostro Paese, sancisce ritualmente la fine delle festività natalizie, quando, nella notte fra il 5 e il 6 gennaio si reca nelle case dei bambini,ndo calze ricolme di dolci e carbone, quest’ultimo destinato a bimbi che nel corso dell’anno si sono mal comti. Quest’antica usanza getta le sue radici in una leggenda medievale, che rielabora un episodio della tradizione cristiana Secondo la versione più comunemente accreditata, che si rifà a un racconto folclorico cristianizzato a posteriori nel 1200, i tre Re Magi, lungo la strada per Betlemme, si smarrirono, non riuscendo a trovare la mangiatoia dove era appena nato il Bambin Gesù. Chiesero dunque informazioni a una lacera vecchina, incrociata per la strada che, dopo aver loro fornito le indicazioni corrette, si allontanò, ...