Per continuare ad usare uno smartphone lento o vecchio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Quando ci ritroviamo davanti a unoo tablet che rallenta vistosamente, il nostro primo pensiero è di sostituirlo, in particolare se è passato qualche anno dall'acquisto. Invece di buttare o cambiare il telefono in questa guida vi mostreremo i migliori trucchi e consigli per ottimizzare unodispositivo portatile, così da renderlo nuovamente veloce come un tempo (nella maggior parte dei casi) e sostenere il peso degli anni. Per la guida vi mostreremo come fare sia sui vecchi dispositivi Android sia come procedere su iPhone e iPad. LEGGI ANCHE -> Telefono Android nuovo? Come passare tutti i dati daltelefono 1) Passare alla modalità Prestazioni (Xiaomi) Se abbiamo un telefono Xiaomi o POCO possiamo beneficiare della modalità Prestazioni sul telefono, da attivare il prima possibile. Questa modalità spinge ...