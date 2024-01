Pensioni | le vie d’uscita nel 2024 | da Quota 103 a opzione donna | cosa cambia?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Generalmente quando inizia il nuovo anno si tende a fare un bilancio di quello appena trascorso e si prova a fissare gli obiettivi per quello futuro, questo quello che tendenzialmente fa ognuno di noi a livello personale per cercare di fare meglio ove vi sono margini di migloramento. Il Governo invece, dal canto suo, con la manovra di Bilancio, ha apportato modifiche sul fronte previdenziale, che per i lavoratori non sono parse affatto migliorative rispetto al 2023, anzi per molti la situazione é peggiorata e farebbero di tutto per tornare alle misure precedenti. Ma ormai il ‘dado é tratto’, ecco allora una sintesi delle vieche si troverà dinanzi un lavoratore per poter poter accedere alla quiescenza dal: Quali le alternative per poter accedere alla pensione nel? Il punto al 2 ...