Pensioni con gli aumenti a gennaio | ecco i nuovi importi

...6% contro la media europea del 6,1%) e quellola più bassa percentuale di minori di 14 anni (12,... va ricercata nella composizione della spesa pubblica, troppo sbilanciata sue vecchiaia ...In un sistema contributivo tale collegamento non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano in pensione troppo prestotroppo basse e ...L’Inps provvede, come ogni anno, ad adeguare gli importi degli assegni pensionistici in seguito all’aumento dei prezzi al consumo.Chi può andare in pensione con Ape Sociale nel 2024. Quali requisiti servono, come fare domanda e quanti si prende di indennità.