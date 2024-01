Pensione ai superstiti | cosa succede se si hanno redditi aggiuntivi? Le regole per non perdere la prestazione

(Di martedì 2 gennaio 2024) Laaiviene riconosciuta anche in presenza di, ma entro determinati limiti. Analizziamo la normativa. Laaiè laerogata dall’INPS ai familiari di un soggetto che già riceveva ladall’Istituto di Previdenza oppure che aveva maturato i requisiti necessari per riceverla. Nel primo caso, si tratta didi reversibilità, nel secondo diindiretta. Ilimitano laai? – InformazioneOggi.itPer l’erogazione di questa seconda, è necessaria la maturazione, prima del decesso, di almeno 15 anni di ...

...circolare n° 108 del 2023 l'INPS ha confermato i dettami della Corte Costituzionale che ha di fatto tacciato di presunta incostituzionalità alcune regole di decurtazione dellaai... circa 6'000 sono in, stima Schnyder. Queste ultime godono dello stile di vita ... È ormai certo che i redditi dell'AVS (Assicurazione vecchiaia e) e delle casse pensioni saranno ...Come cambia il trattamento pensionistico dopo i 67 anni di età: dalla pensione con l'Ape sociale a quella di vecchiaia ordinaria.Quando si deve rimanere sposati per ricevere la pensione di reversibilità E quando si perde il diritto a riceverla La pensione di reversibilità è la pensione che spetta al vedovo o ai figli di un ...