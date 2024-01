Pensava che l' arma fosse scarica Donna morta a Capodanno | confessa il nipote

(Di martedì 2 gennaio 2024) "Le indagini sono ancora in corso ma l'indagato hato e la dinamica appare abbastanza chiara". Così il Maggiore Andrea Coratza, comandante del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna, parlando con i cronisti dopo il fermo di un 46enne per l'omicidio di Concetta Russo, la 55enne uccisa nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio da un colpo di pistola ad Afragola. L'uomo è ildella vittima. "Ha detto genericamente che quest'era un'che si era procurato da poco tempo - ha continuato Coratza - che è partito un colpo accidentalmente". Un'che l'uomo si era procurato "per utilizzarla durante i festeggiamenti per il primo dell'anno".

