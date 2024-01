Pedofilia | presto pubblicati duecento nomi legati al milionario Epstein | c' è anche Bill Clinton

(Di martedì 2 gennaio 2024) Quasialaccusato diJeffrey, morto in carcere nel 2019, dovrebbero essere resi pubblici nelle prossime ore dal giudice di New York . Scadeva oggi il termine entro il quale i legali delle parti coinvolte avrebbero dovuto presentare opposizione alla pubblicazione delle identità, quasi nove anni dopo il caso aperto dalle dichiarazioni di Virginia Giuffre,...

La legislazione attuale rasenta lae bisogna dirlo coraggiosamente ad alta voce'. 'La mozione è stata notificata a tutti i deputati e senatori della Repubblica Italiana e sta per arrivare ...... i cantanti, membri delle famiglie reali) " un'operazione che Donald Trump avrebbelanciato. ... La 'tempesta' è stata falsamente collegata a tutto, dai club segreti didei Democratici ...L’obiettivo è sensibilizzare il Parlamento ad innalzare il limite anagrafico dagli attuali 14 almeno a 16 anni ...Noi e i nostri 1359 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...