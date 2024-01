Paura per Ian Ziering | la star di Beverly Hills 90210 aggredita da un gruppo di motociclisti

Leggi su dilei

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ian, indimenticabile interprete della serie, è stato aggredito da undia Los Angeles. L’auto dell’attore, in cui si trovava anche la figlia di 10 anni, sarebbe stata colpita da un biker che cercava di farsi strada nel traffico. Da qui, sarebbe nata una colluttazione che, come ha poi spiegato, non ha fortunatamente causato danni a nessuno. “C’è bisogno di leggi per far fronte a questo tipo di atteggiamenti” ha poi lamentato l’interprete di Steve Sanders sui social. Ianvittima di un’aggressione in strada Brutta avventura per Ian, attore noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Steve Sanders nella serie cult...