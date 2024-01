Paul Schrader | Ai tempi di Shakespeare uomini recitavano donne o neri | perché allora non era un problema?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 gennaio 2024)si lamenta della pressione del politically correct che potrebbe convincerlo a non dirigere il nuovo film da lui scritto, incentrato su tre fratelli afroamericani. Anchedeve fare i conti col politically correct. Per il suo nuovo film, Three Guns at Dawn, l'autore di Taxi Driver starebbe pensando a farsi affiancare da Antoine Fuqua per evitare le accuse di appropriazione culturale. E pensare che aidi Shakesperare questi problemi non esistevano. Ambientato a South Central, famigerato quartiere di Los Angeles, Three Guns at Dawn racconta la storia di tre fratelli- un poliziotto corrotto, un serial killer e uno spacciatore - che si odiano. Visto che il film è ambientato in un quartiere afro-americano, per evitare problemi...