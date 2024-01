Patto di attivazione digitale | cos’è e quando è necessario aggiornamento 2 GENNAIO

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ultime notiziedi: fondamentale per ricevere i sussidi post RdC.di: di cosa si tratta? La sottoscrizione uno dei passaggi fondamentali per ricevere l’Assegno di Inclusione ma anche il Supporto Formazione Lavoro, i sussidi che andranno a sostituire il Reddito di Cittadinanza da2024. A cosa serve? Dopo aver sottoscritto il PAD il nucleo familiare beneficiario dell’AdI parteciperà a un percorso di inclusione sociale ed eventualmente di riqualificazione lavorativa. Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento. Domande assegno di inclusione: da, requisiti, come si fadi: di cosa si ...

L'erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale digitale. È il secondo tempo di un'operazione che punta a lasciarsi definitivamente alle spalle il reddito di cittadinanza nell'ambito della partita, più generale, del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. L'Assegno di inclusione è compatibile (e cumulabile) con il Supporto per la formazione e il lavoro. Ecco come fare per aggiungere almeno 350 euro all'integrazione mensile.