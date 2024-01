Pattinaggio artistico | il calendario degli Europei 2024 | date | programma | tv | orari giornalieri

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il momento tanto atteso è arrivato. Tra poco più di una settimana si alzerà il sipario sui Campionati2023 diin scena a Kaunas, Paese che ha sostituito in corsa Budapest, fattore che ha portato l’organizzazione ad anticipare la rassegna continentale inusualmente innella seconda settimana di gennaio. Si tratta, senza mezzi termini, dell’evento più importante tra tutti in ottica Italia. Sul ghiaccio lituano infatti i nostri ragazzi saranno iper competitivi in tre specialità su quattro, con possibilità più che concrete di conquistare diverse posizioni sul podio e di scrivere nuove pagine di storia. Andiamo con ordine. I fari saranno puntati sul Charléne Guignard-Marco Fabbri, chiamati a ottenere per il secondo anno consecutivo la medaglia d’oro, impresa mai raggiunta nella danza. ...

Passi in avanti per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. La coppia di recente formazione diventata in poco tempo uno dei capisaldi della Nazionale ... (oasport)

Sembra procedere bene la prepara zione di Matteo Rizzo in vista dei Campionati Europei 2024 di Pattinaggio di figura, rassegna in programma a Kaunas ... (oasport)

Sembra procedere bene la prepara zione di Matteo Rizzo in vista dei Campionati Europei 2024 di Pattinaggio di figura, rassegna in programma a Kaunas ... (oasport)

Infine, i mondiali divelocità si disputeranno dall'81 al 10 marzo a Inzell, in Germania, seguiti da quelli dia Montreal dal 18 al 24 ...... al via in Qatar il Mondiale MotoGp 2024 - 8 - 10 marzo : Mondiali maschili divelocità a Inzell (Germania) - 18 - 24 marzo : Mondiali dia Montreal (Canada) APRILE -...Gli Europei 2024 di pattinaggio artistico andranno in scena a Kaunas (Lituania) dal 10 al 14 febbraio. L'ISU ha reso note le startlist delle varie gare e sono così stati svelati gli italiani che scend ...Arriva direttamente dagli Stati Uniti la stella internazionale di prima grandezza che illuminerà l’edizione 2024 del Galappennino, manifestazione in cui pattinaggio artistico su ghiaccio e musica d’au ...