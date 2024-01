Paternò | cercano di rubare numerose bottiglie di liquore dal supermercato | bloccati e arrestati

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Nel quadro delle attività connesse al piano d’intensificazione dei servizi preventivi sul territorio in occasione delle festività, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, la scorsa sera i militari della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato in flagranza una 29enne di Adrano ed un 52enne di Biancavilla, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, responsabili di “tentato furto aggravato”. Erano le 18.00 circa, quando la pattuglia della Stazione Carabinieri di Motta Sant’Anastasia è stata allertata dalla Centrale Operativa, dove era pervenuta la richiesta d’intervento del direttore di undi, che riferiva di un furto in atto. Giunti presso ilin questione, i militari sono stati accolti dal direttore, il quale ha riferito loro che ...