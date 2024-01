Parte male il 2024 NoiPA | soluzioni extra per consultazione pagamenti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tardano ad arrivare aggiornamenti “positivi” per quanto riguarda l’area riservata, con relativo accesso al proprio cedolino ed alla tanto discussa sezione riguardante la. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi con un altro articolo, infatti, si stanno trascinando anomalie e disservizi che ormai ci accompagnano da diverse settimane, al punto che oggi 2 gennaio si brancola ancora nel buio. Complice l’assistenza forse in ferie a Capodanno, effettivamente in tanti sui social non sanno cosa fare per ottenere riscontri sullo stato della propria pratica. Primo aggiornamento delsui problemi: strade alternative per accedere aA tal proposito, ricordo a tutti che la questione relativa al cedolino ...