“Papa Francesco è un usurpatore” | parroco scomunicato per “atto di natura scismatica”

(Di martedì 2 gennaio 2024)“un”. Questa frase è costata la scomunica a Don Ramon Guidetti,a San Ranieri a Guasticce (Livorno). A infliggerla il vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti. Il sacerdote ha sostenuto durante un’omelia che Bergoglio “non è il”, ma è un “”. Il fè avvenuto il 31 dicembre scorso, giorno in cui si ricordava il primo anniversario dalla morte diBenedetto XIV e l’di scomunica è arrivato il giorno successivo. La decisione della scomunica è arrivata con unfirmato dal cancelliere della Diocesi, don Matteo Giavazzi in cui si spiega che Don Ramon Guidetti “ha pubblicamente compiuto undi...

“Chi ferisce una sola donna profana Dio” . Più chiaro di così, Papa Francesco non poteva essere. Oggi, durante la consueta Messa di Capodanno in San ... (luce.lanazione)

Papa Francesco ? Non è nient’altro che un « usurpatore» secondo Don Ramon Guidetti , parroco a San Ranieri a Guasticce ( Livorno ). O meglio, ex ... (open.online)

ha inviato un messaggio di cordoglio a coloro che sono stati colpiti dal violento terremoto in Giappone firmato dal segretario di stato vaticano il Cardinale, Matteo Parolin. Ilha ...Verona ha iniziato il nuovo anno all'insegna della pace. Ieri, 1 gennaio, il sindaco Damiano Tommasi ha ricevuto per mano del vescovo Domenico Pompili il messaggio diin occasione della 57esima Giornata della Pace. La consegne è avvenuta durante la messa celebrata in duomo. Il testo integrale del messaggio consegnato al sindaco Tommasi Il messaggio ...Don Ramon Guidetti, prete a Guasticce, nell’omelia del 31 dicembre ha definito Francesco “usurpatore” e “massone”: dopo 24 ore la scomunica ...Don Ramon Guidetti è stato applaudito dai fedeli dopo sua omelia del 31 dicembre nella chiesa di Collesalvetti in cui era parroco ...